Vašington: "Sve je to košarka" VIDEO

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington je izneo utiske posle poraza od Asvela.

Francuski tim je uspeo da napravi brejk u "Beogradskoj areni", slavio je sa 82:79, u okviru 16. kola Evrolige. Vašington je objasnio kako je došlo do poraza. "Sve je to košarka. Sve može da se preokrene. Oni su pogodili neke šuteve, mi nismo uspeli da ih ispratimo u četvroj četvrtini. Promašili smo nekoliko trojki. Sve je to košarka, znate. Naučićemo iz ovoga. Nastavićemo da se borimo i budemo bolji u budućnosti", rekao je Vašington i dodao: "Pogodili su nekoliko