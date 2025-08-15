Meč Partizana i IMT-a pomeren za ponedeljak

RTS pre 1 sat
Meč Partizana i IMT-a pomeren za ponedeljak

Utakmica petog kola Superlige između Partizana i IMT-a pomerena je sa nedelje za ponedeljak, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Partizan je u četvrtak eliminisan iz trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije od Hibernijana, a za odmor i pripremu susreta protiv gradskog rivala dobio je dan više. Umesto u nedelju od 19.30, Partizan i IMT će se sastati u ponedeljak od 19.00 časova. Partizan je do sada odigrao tri utakmice u domaćem prvenstvu i zabeležio tri pobede. Crno-beli su savladali Železničar, Radnički 1923 i Napredak. IMT je sakupio četiri boda na četiri susreta.Pobedili su Novi
Ključne reči

PartizanIMTSuperliga

