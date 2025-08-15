I Mrkela upozorava na Pafos i zove navijače: "Treba nam pun stadion za ovaj meč"

Crvena zvezda igra protiv Mladosti iz Lučana, ceo tim je fokusiran na taj meč, ali u utorak već je čeka meč protiv Pafosa, kiparske ekipe koja se ne sme potcenjivati.

Generalni direktor Zvezdan Terzić rekao je još pre dva meseca da bi voleo da ih izbegne, a nahvalio je i trener Vladan Milojević posle izbacivanja Leha. U susret plej-ofu za Ligu šampiona oglasio se i sportski direktor Mitar Mrkela, koji je takođe bio pun hvale za kiparsku ekipu. "Mislili smo u početku da je Pafos lakši protivnik, međutim nije tako. Pafos je ekipa koja je u usponu. Prošle sezone je bila prvi put šampion u kiparskom šampionatu. U startnoj postavi