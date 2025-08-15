Mrkela upozorava: "Neka istorija nas je naučila... otišlo je već 15.000 karata" VIDEO

B92 pre 2 sata
Mitar Mrkela, sportski direktor FK Crvena zvezda, najavio je predstojeći duel svog kluba u Ligi šampiona, protiv Pafosa.

Zvezda je početkom nedelje prošla poljski Leh i plasirala se u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona, a tu je čeka Pafos sa Kipra, koji je napravio iznenađenje i izbacio kijevski Dinamo. Mrkela očekuje težak dvomeč i ističe da protivnika ne treba potceniti. "Mislili smo u početku da je Pafos lakši protivnik, međutim nije tako. Pafos je ekipa koja je u usponu. Prošle sezone je bila prvi put šampion u kiparskom šampionatu. U startnoj postavi imaju samo dva
