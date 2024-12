Mali: Prvi stan za mlade uz nisko učešće i subvencionisanu kamatu

Ministar finansija Srbije Siniša Mali rekao je da će država subvencionisati kamate na kredite za stanove za mlade.

On je naveo da će učešće biti jedan odsto od vrednosti kredita. „Za stan od 75.000 evra mesečna rata prve godine će biti 93 evra, od druge do šeste godine 175 evra, od šeste do isteka kredita oko 350 evra“, rekao je Mali za RTS. Dodao je da će zakon o subvencionisanju kredita za mlade za kupovinu stanova biti spreman posle Božića. Očekuje se da će stupiti na snagu 1. marta. Cilj programa je, kako je naveo, da se reši najvažniji problem mladih. Istakao je da su dva