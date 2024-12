Jedan dan 15 stepeni u Srbiji, a onda stiže sneg: Spremite se na velike promene vremena, RHMZ upalio meteoalarme

Uskoro stiže sneg u ove predele Srbije.

RHMZ je najavio da će do kraja dana biti pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 8 do 15 °S. U nizijama i po kotlinama još sredinom dana ponegde magla. U petak (20.12.) naoblačenje sa kišom koje će ujutro zahvatiti severne i zapadne, do kraja dana će se proširiti i na ostale krajeve uz pad temperature. Počeće da duva umeren i jak severozapadni vetar. Uveče u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, a u toku noći i na jugu,