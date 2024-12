Ubistvo generala u Moskvi: Putin priznao neuspeh ruskih specijalnih službi

Ruski predsednik Vladimir Putin priznao je danas da ruske specijalne službe nisu uspele da spreče ubistvo generala Igora Kirilova u Moskvi.

"To znači da su naše obaveštajne službe propustile da dođe do ovih napada", rekao je Putin u godišnjoj konferencije za novinare. On je rekao da službe ne smeju da dozvole takve propuste i da moraju da unaprede rad na sprečavanju napada. General Igor Kirilov najviši je ruski vojni zvaničnik koji je ubijen u Moskvi od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Ubijen je, zajedno sa svojim pomoćnikom, u eksploziji izazvanoj aktiviranjem uređaja postavljenog