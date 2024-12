Zašto je album ‘Entertainment!’ sastava Gang of Four najžešći debitantski album svih vremena

,,Kako da sedim i ispijam čaj…kad na televiziji krv teče u potocima?”

To na veoma moćan način izgovara Džon King iz inovativnog post-pank sastava Gang of Four na početku pesme 5.45. A zatim nastavlja u tom očajničkom stilu: ,,Gledajte novu krv na ekranima od 18 inča” i ,,Gerilski rat je najnovija zabava” – sve to uz zujanje bluz melodike i uporne ubode u Fender stratokaster gitariste Endija Gila uvijenih oko Kingovog glasa kao neka besna gomila sa vilama spremna na odsudnu bitku. Ova pesma je jedna od brojnih istaknutih numera sa