Zašto je album ‘Entertainment!’ sastava Gang of Four najžešći debitantski album svih vremena

,,Kako da sedim i ispijam čaj…kad na televiziji krv teče u potocima?” To na veoma moćan način izgovara Džon King iz inovativnog post-pank sastava Gang of Four na početku pesme 5.45.

A zatim nastavlja u tom očajničkom stilu: ,,Gledajte novu krv na ekranima od 18 inča” i ,,Gerilski rat je najnovija zabava” – sve to uz zujanje bluz melodike i uporne ubode u Fender stratokaster gitariste Endija Gila uvijenih oko Kingovog glasa kao neka besna gomila sa vilama spremna na odsudnu bitku. Ova pesma je jedna od brojnih istaknutih numera sa legendarnog albuma Entertainment! iz 1979. godine sastava Gang of Four, koji je objavljen pre tačno 45 godina.