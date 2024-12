Nagla promena vremena – oblaci, kiša i pad temperature

Nakon sunčanih decembarskih dana, stigla nam je promena vremena. Naoblačenje sa kišom zahvatiće većinu krajeva, koja će na planinama preći u sneg i susnežicu. Najviša dnevna temperatura do 11 stepeni.

Naoblačenje sa kišom rano ujutro će zahvatiti Vojvodinu, a do kraja dana će se proširiti i na ostale krajeve. Uveče, u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, a u toku noći u centralnim, južnim i istočnim krajevima, kiša će preći u susnežicu i sneg. Jutarnja temperatura je od minus dva do četiri stepena, a najviša od pet do 11 stepeni. I u subotu će biti hladno vreme, na krajnjem severu suvo, a u ostalim krajevima sa kišom, susnežicom i snegom,