Vremenska prognoza 21. decembar 2024.

Sutra u zemlji oblačno, hladno i sa snegom. U brdsko-planinskim predelima očekuje se do 15 cm novog snega, a u nižim krajevima do 8 cm. Više padavina na jugu zemlje. Popodne delimično razvedravanje. Biće i osetno hladnije, sa temperaturom do 6 stepeni. U Beogradu, pre podne kiša, u višim delovima grada i slab sneg, a u drugom delu dana oblačno i suvo. Temperatura do 4 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 21.12.2024. Subota: Oblačno i hladno sa snegom uz umeren, povremeno i jak severozapadni vetar. U južnim, jugoistočnim i istočnim predelima Srbije ujutru i pre podne očekuje se veća količina snega, u brdsko-planinskim predelima novih 10 do 15 cm, lokalno i više, a u nižim krajevima od 4 do 8 cm. Posle podne prestanak padavina, a potom i delimično razvedravanje. U severnoj i zapadnoj