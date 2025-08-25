"Samo da nas ne razdvoje": Surova sudbina troje dece iz Prijepolja: Ostali bez majke i oca, brat se sada bori samo za jedno (foto)

Kako život ume da bude surov rano je na svojim nejakim leđima osetilo troje dece iz porodice Bjelag iz prijepoljskog naselja Vinicka. Pre godinu i po dana ostali su bez oca, a pre deset dana izgubili su i majku koja je im je bila sve na svetu.

Najstariji Šućrija Bjelag, koji ima 19 godina, istakao je da mu je sada najpotrebniji posao kako bi mogao da izdržava i školuje svoje dve sestre, uzrasta 13 i 15 godina. - Pre desetak dana ostali smo bez majke, a pre godinu i po dana i bez oca. Sad mi je neophodno da nađem posao da mogu da pomognem sebi i sestrama. One idu u školu, a ja sam punoletan i želeo bih da preuzmem odgovornost za njih. Ne želim da nas razdvoje, želim da ostanemo na našem ognjištu koje su