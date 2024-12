Električni Proton e.MAS 7

Malezijski Proton u svojoj paleti sada ima i prvi električni model e.MAS 7, koji međutim nije ništa drugo nego kineski Geely Galaxy E5 sa Proton oznakama.

Proton e.MAS 7 je kompaktni SUV, dužine 4615 mm i sa međuosovinskim rastojanjem od 2750 mm. e.MAS 7 deli svoju osnovu i specifikacije sa svojim Geely blizancem. To podrazumeva platformu Global Intelligent New Energy Architecture (GEA) i elektromotor sa 160 kW/218 KS i 320 Nm obrtnog momenta. Ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 6,9 sekundi, što je najbolji rezultat za Proton do sada. Postoje dve opcije u vezi paketa baterija, od 49,52 kWh i 60,22 kWh, što omogućava WLTP