Očekuje se veća količina snega! Rhmz se oglasio rano jutros: Biće i kiše i susnežice! Na udaru prvo ovi delovi Srbije

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno sa snegom uz umeren, povremeno i jak severozapadni vetar, a posle podne se očekuje prestanak padavina, a potom i delimično razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U južnim, jugoistočnim i istočnim predelima Srbije ujutru i pre podne očekuje se veća količina snega, u brdsko-planinskim predelima novih 10 do 15 centimetara, lokalno i više, a u nižim krajevima od četiri do osam centimetara. Posle podne se očekuje prestanak padavina, a potom i delimično razvedravanje. U severnoj i zapadnoj Srbiji ujutru će biti oblačno, ponegde sa kišom i sunežicom, a tokom dana postepeno razvedravanje i to prvo na severu Vojvodine. Najniža