Kada je „najkraći dan u godini“, ko ga slavi i zašto

Tehnički gledano, zimski solsticij, inače poznat kao najkraći ili najmračniji dan, obeležava početak astronomske zime.

Kirill Kukhmar\TASS via Getty Images Zima će ove godine početi u subotu, 21. decembra. Sunce će izaći u 7 sati i 12 minuta, a zaći u 15 sati i 59 minuta, što znači da će obdanica trajati 8 sati i 47 minuta, a noć – 15 sati i 13 minuta. Zima će trajati do 20. marta 2025. Istovremeno, na južnoj Zemljinoj hemisferi počinje leto. Za one koji žive severno od ekvatora, zimski solsticij, ili kratkodnevica, obeležava 24-časovni period sa najmanje sati dnevnog svetla u