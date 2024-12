Hovenijer: FBI uključen u istragu o diverziji na kanalu Ibar-Lepenac

Američki ambasador na Kosovu Džefri Hovenijer izjavio je da Federalni biro za istrage (FBI) istražuje napad na kanal Ibar-Lepenac, na severu Kosova, preneo je danas portal Kossev.

On je rekao da su Sjedinjene Američke Države (SAD) obezbedile podršku FBI za taj slučaj i da istraga neprekidno traje. "Pružili smo i doveli podršku FBI-ja ovde na Kosovo kako bi direktno i puno radno vreme sarađivali sa kosovskim organima za sprovođenje zakona, u cilju identifikovanja odgovornih i osiguravanja da istraga bude kredibilna, sveobuhvatna i da dovede do odgovarajućih zaključaka", kazao je on. Hovenijer je naveo da će, kada se otkrije istina, sarađivati