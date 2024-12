Državljani Jermenije proteran iz Crne Gore: Zabranjen mu ulaz u ovu zemlju na 20 godina

Državljanin Jermenije Artjom Mnatsakanyan (35) proteran je iz Crne Gore nakon što je izdržao kaznu na koju je osuđen zbog počinjenih krivičnih dela kriminalno udruživanje i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Istovremeno, zabranili su mu da 20 godina ulazi u Crnu Goru. To su saopštili iz Uprave policije, objašnjavajući da su tridesetpetogodišnjaku po izlasku iz zatvora ograničili slobodu kretanja smeštajem u Prihvatilište za strance. - Nakon sprovedenih pripremnih mera i radnji, A.M. (35) je juče, od strane službenika granične policije prinudno udaljen do graničnog prelaza Aerodrom Podgorica radi proterivanja sa teritorije Crne Gore. Rešenjem o proterivanju policija je