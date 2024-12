Papa Franja ponovo osudio izraelske vazdušne napade na Gazu

Papa Franja ponovo je danas osudio izraelske vazdušne napade na Gazu, dan nakon što je Izrael oštro kritikovao njegov stav da bi međunarodna zajednica trebalo da razmotri da li je počinjen genocid nad palestinskim narodom.

Papa je započeo godišnje obraćanje katoličkim kardinalima koji vode različite službe Vatikana osvrtom na izraelski napad u kojem je u petak ubijeno najmanje 25 osoba u Gazi, javlja Rojters. „Juče su deca bombardovana… To je okrutnost. To nije rat. Želim to da kažem jer dira u srce“, rekao je papa Franja, koji će zbog teške prehlade voditi redovnu nedeljnu molitvu iz svoje rezidencije, umesto da se obrati vernicima s prozora koji gleda na Trg svetog Petra. Izraelski