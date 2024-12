Papa Franja žestoko udario na izraelce: "Bombardovana su deca! To nije rat"

Papa Franja ponovo je osudio izraelske vazdušne napade na Gazu, dan nakon što ga je kritikovao izraelski ministar zbog tvrdnje da bi međunarodna zajednica trebala da istraži vojnu ofanzivu u toj enklavi zbog potencijalnog genocida nad palestinskim narodom.

Franja je svoje godišnje božićno obraćanje katoličkim kardinalima otvorio referencom na izraelske vazdušne napade u petak u kojem je ubijeno najmanje 25 Palestinaca u Gazi. "Juče su bombardovana deca", naveo je Franja. "To je okrutnost. To nije rat. Hteo sam to da kažem jer to pogađa srce", dodao je. Čelnik 1,4 milijardi katolika uglavnom je oprezan oko zauzimanja strana u sukobima, no nedavno je postao glasniji u kritikama izraelske vojne kampanje protiv