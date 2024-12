U 16h na Slaviji protest studenata, poljoprivrednika i građana

Za danas u 16 na Trgu Slavija studenti su najavili protest, kome će se priključiti poljoprivrednici, glumci, ali i građani. Student Univerziteta u Beogradu Petar Seratlić kaže da je primarni cilj protesta "da se pošalja poruka da smo nezadovoljni" i ističe da nema planova o šetnjama i govorima.

„Plan je da se danas okupimo, da ćutimo, a i da malo budemo bučni. Naša borba za sada jeste studentska, ali mi ovo vidimo kao borbu celog naroda i pozivamo sve da nam se pridruže danas“, rekao je Seratlić za N1. Komentarišući to što se na društvenim mrežama priča o mogućim incidentima, on ističe da je uvek moguće da na protestima do incidenata dođe, ali da sumnja da će biti velikih. „Svakako smo za incidente uvek spremni, odnosno znamo šta treba raditi tada i ja