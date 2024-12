Potop počeo u nekoliko delova Srbije, a ovde već veje! Evo gde će pasti skoro metar snega: Stižu nam led i mraz, zabeleće se i Beograd, a RHMZ izdao najnovije upozorenje

Sneg je već počeo da pada u Loznici, dok jaka kiša pada u Sremu, Mačvi, Podrinju, Kolubarskom okrugu, na severu Šumadije i na širem području Beograda. Celu Srbiju danas čekaju snežne padavine, a pokrivač se na planinama odavno formirao. Oglasio se i Republički hidrometeorološki zavod Srbije, koji je objavio najnovije upozorenje na snežne padavine u trajanju od 48 sati.

U narednih 48 sati najintenzivnije snežne padavine očekuju se u Mačvanskom, Kolubarskom, Zlatiborskom, Raškom i Moravičkom okrugu, gde se u nižim predelima do srede (25.12.) očekuje od 20 do 40 cm, a na planinama preko 50 cm novog snega. Sneg će padati i u ostalim krajevima Srbije. Na području Beograda od danas popodne (23.12.) do sutra uveče (24.12.) u nižim delovima grada stvaranje snežnog pokrivača visine od 15 do 20 cm, a u višim delovima Beograda i oko 30 cm