Zvezda se osvetila: Partizan kapitulirao nakon dve velike greške u završnici! (video)

Izuzetno kvalitetan derbi priredili su nam ‘večiti rivali’! Crvena zvezda je u okviru 13. kola ABA lige na svom terenu dočekala svog najvećeg rivala, ekipu Partizana, a slavio je domaćin, 89:84.

Obradović večeras nije mogao da računa na Bošnjakovića, Nilikinu, Marinkovića i Lundberga. Sa druge strane, Sferopulos je bio bez Lazića, Teodosića, Dobrića i Brauna. It’s NLB Match of the Round GAMEDAY! 🔥 🔴⚪️ @kkcrvenazvezda | @PartizanBC ⚫️⚪️ Which side are you on? 🤔 #ABALiga pic.twitter.com/vVjfcoj2wm — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) December 23, 2024 Zanimljivo da su oba večita rivala morala da igraju bez svojih kapitena! Oba tima utakmicu su otvorili