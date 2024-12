Bivši američki predsednik Bil Klinton u bolnici

Bivši američki predsednik Bil Klinton hospitalizovan je u Vašingtonu zbog ispitivanja i opservacije nakon što su mu se pojavili simptomi groznice, saopštio je njegov pomoćnik, preneli su američki mediji. "On je primljen u univerzitetski medicinski centar Džordžtaun.

Dobrog je raspoloženja i veoma ceni svu pažnju lekara koja mu je posvećena”, naveo je Anhel Urenja na platformi X. President Clinton was admitted to MedStar Georgetown University Hospital this afternoon for testing and observation after developing a fever. He remains in good spirits and deeply appreciates the excellent care he is receiving. — Angel Ureña (@angelurena) December 23, 2024 Klinton (78) je hospitalizovan i 2021. u Južnoj Kaliforniji zbog infekcije koja