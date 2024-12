WHO: Smrtnost od COVID-a 19 u stalnom padu pet godina nakon izbijanja pandemije

Do danas je, prema brojkama tog UN-ova tijela, bilo gotovo 777 miliona zabilježenih slučajeva oboljenja od COVID-a 19 širom svijeta, a diljem 234 zemlje umrlo je sedam miliona ljudi.

Pet godina nakon izbijanja pandemije korona virusa, smrtnost od virusa COVID-19 u stalnom je padu, objavila je u Ženevi Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), prenosi Hina. Dok je u junu 2021. umrla četvrtina hospitaliziranih s virusom, brojka je sada pala na jednog od 25, kaže WHO, prenosi dpa. Nastavite čitati Do danas je, prema brojkama tog UN-ova tijela, bilo gotovo 777 miliona zabilježenih slučajeva oboljenja od COVID-a 19 širom svijeta, a diljem 234 zemlje