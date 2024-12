"Kako smo došli do toga? Od blokadne kuharice" Brnabić: Hrvatska ne može da se pomiri tim da Srbija brže ekonomski napreduje

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je strateški interes Hrvatske da se sruši predsednik Srbije Aleksandar Vučić nasilno i nedemokratskim putem i istakla da Hrvatska ne može da se pomiri sa tim da će Srbija prvi put u istoriji biti ispred Hrvatske po BDP-u.

Brnabić je, komentarišući izjavu kandidatkinje za predsednicu Hrvatske Ivane Kekin, rekla da je strateški interes jedne zemlje nešto što je toj zemlji prioritet nad prioritetima i ukoliko je to za Hrvatsku da predsednik Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije, to znači da će svi i sve institucije a po najviše bezbednostne i obaveštajne, biti usmerene da se taj interes te zemlje ostvari. - To znači takođe da ta zemlja pruža organizacionu, logističku obaveštajnu i