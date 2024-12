Brnabić: Protest na Slaviji je bio protiv Vučića, a ne studentski

Ona je na TV Hepi kazala da političarima nije važna nadstrešnica koja je pala na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kao i da su na skupu bili i opozicioni političari, inicijativa Proglas, sve organizacije cilivlnog društva koje podržavaju smenu Vučića, a da je najmanje bilo studenata.

Brnabić je navela i da su studentski protesti počeli hrvatskom knjigom "Blokadna kuharica".

Ona je komentarišući izjavu kandidatkinje za predsednicu Hrvatske Ivane Kekin da je toj državi strateški interes da u Srbiji na vlasti bude građanska i demokratska opcija i da to sa Vučićem nije moguće, kazala da te navode niko iz hrvatske Vlade nije demantovao.

Dodala je da se po prvi put jasno čulo da je strateški interes Hrvatske da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne bude na vlasti.

"Strateški interes jedne zemlje je najvažniji interes. To znači da ako je strateški interes Hrvatske da Vučić nije na vlasti u Srbiji to znači da su sve insitucije usmerene da se taj interes ostvari. To znači da ta zemlja pruža organizacionu, obaveštajnu i finansijsku podršku, svima onima koji mogu da ostvare strateški interes te zemlje", rekla je ona.

Dodala je da je Vučić uradio sve što je mogao po pitanju regionalnog pomirenja.

"Njima je važnije ko je predsednik Srbije nego ko je predsednik Hrvatske. Hoće da sruše Vučića, da im se vrate oni koji su bili tu do 2012. godine koji su ćutali na 'Bljesak' i 'Oluju'", ocenila je Brnabić.