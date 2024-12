Ovo je Vladimir (23) koji je poginuo kod Smedereva: Kolima proklizao na snegu, pa se zakucao u cisternu: On je prva žrtva nevremena u Srbiji (foto)

Rano jutros, kod Smedereva, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio Vladimir J. (23). On je usled usled velikog snega proklizao kolima i sudario se sa cisternom i nastradao na licu mesta.

Kako je Blic već pisao, na lice mesta izašao je dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu koji je obavio uviđaj. Za sada nije poznato da li je mladić vozio više od dozvoljenog ili je preticao cisternu usled čega je proklizao i sudario se sa njom. - Na mestu saobraćajne nesreće su bile jezive scene. On je stradao na jako opasnoj krivini na kojoj je do sada bilo više nesreća. One se dešavaju i kada je lepo vreme, a kamoli sada kada je vejavica - rekao je