Komnenić - 450 ekipa na terenu otklanja kvarove na elektromreži, radimo na jedinstvenom kol centru za prijavu kvarova

Radnici Elektrodistribucuje imaju mnogo posla juče i danas, a prema prema rečima direktorke EDS Biljane Komnenić najteža situacija je u Zlatiborskom, Mačvanskomk i Kolubarskom okrugu, gde je bez struje trenutno 40 000 potrošača. „Najteže je u gradovima Loznica i Valjevo.

Kolege iz EMS-a su na terenu i njihovi kvarovi se brže otklanjaju, nego što je to na nižim naponskim nivoima. Prema našim podacima negde oko dva procenta od ukupnog broja potrošača trenutno nema napajanje električnom energijom”, kazala je Komnenić gostujući na RTS. Ona je dodala da je ugrožen i Negotinski kraj, Zaječar i Kragujevac. „Sneg je mokar i težak i obara drveća koje nama pravi štetu i neprilike u radu, jer dolazi do prekida provodnika. Najteže je doći do