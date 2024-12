Vremenska prognoza 26. decembar 2024.

Sutra na severu Srbije pretežno sunčano. U ostalim krajevima pre podne mestimično slab sneg, u Negotinskoj Krajini slaba kiša. Posle podne prestanak padavina. Ujutru temperatur od -3 do 3, tokom dana do 6 stepeni. U Beogradu umereno oblačno sa sunčanim periodima. Najviša temperatura 3 stepena.

