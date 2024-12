Rhmz upravo izdao najnovije upozorenje: Večeras stižu dve opasne pojave, ovi delovi Srbije na udaru

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je najnovije upozorenje u kome najavljuje pojavu magle i poledice.

- Na planinama će posle podne i uveče magla smanjivati vidlјivost na 100 do 500 metara, lokalno i manje. Tokom večeri i noći lokalno se očekuje pojava poledice - glasi upozorenje RHMZ. - U petak, na severu Banata, u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji pretežno sunčano. U ostalim predelima umereno do potpuno oblačno, posle podne ponegde na jugoistoku uz kratkotrajno provejavanje slabog snega. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od minus tri do jedan