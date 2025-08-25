Nacionalna garda raspoređena u Vašingtonu počela da nosi oružje

Američka Nacionalna garda, raspoređena u Vašingtonu, počela je sinoć da nosi oružje u glavnom gradu SAD, gde je više od 2.200 vojnika raspoređeno u borbi protiv kriminala na zahtev predsednika Donalda Trampa, saopštila je vojska. "Počev od nedelje uveče, 24. avgusta 2025. godine, vojnici Zajedničke operativne grupe Vašington počeli su da nose svoje službeno oružje", navodi se u saopštenju američke vojske. Ti rezervisti su ovlašćeni da koriste silu samo "kao