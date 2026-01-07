Američka vojska zaplenila tanker koji je plovio pod ruskom zastavom, oglasila se Moskva

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Američka vojska zaplenila tanker koji je plovio pod ruskom zastavom, oglasila se Moskva

Evropska komanda Sjedinjenih Američkih Država objavila je danas da je američka vojska zaplenila naftni tanker "Marinera" koji je plovio pod ruskom zastavom zbog kršenja američkih sankcija.

U saopštenju se navodi da je brod zaplenjen u Severnom Atlantiku na osnovu naloga koji je izdao američki savezni sud, prenosi NBC njuz. Dodaje se da su zaplenu izveli pripadnici američkog Ministarstva pravde i Ministarstva odbrane. Mediji su naveli da je brod, koji je navodno povezan sa Venecuelom, preimenovan u "Marinera" i da je prethodnih dana bežao od američke potere u Atlantiku. The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced
