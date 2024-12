Vučević: Stambeni krediti za mlade jedna od mera da se zadrži omladina u Srbiji

Premijer i predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je program stambenih kredita za mlade jedna od mera koja treba da zadrži omladinu u Srbiji i poručio svim mladim ljudima da je uvek bolje biti domaćin u svojoj zemlji i sa svojim narodom nego gost u inostranstvu.

- To je jedna od mera koja svakako treba da zadrže mlade ljude u Srbiji, ali nije jedina i ne može da se posmatra izolovano. To su i kvalitet zdravstvenih usluga, sportski i kulturni sadržaji, autoputevi, vozovi, sve ono što čini život. Šansa da se zaposle, šansa da otvore sopstveni biznisi drugo - rekao je Vučević na SNS tribini sa mladima "Budućnost, a ne prošlost", u Sava centru. Naglasio je i da je važno to što sa beogradskog aerodroma može da se putuje do