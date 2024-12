Demonstracije studenata u Novom Sadu: Protestna šetnja pa blokada raskrsnice kod Promenade (FOTO)

Studenti Novosadskog univerziteta okupili su se danas od 10 časova u kampusu odakle će krenuti u protestnu šetnju do rakrsnice Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara kod Promenade.

Raskrnica će biti blokirana do 12 sati. Kako su rekli u najavi ovog protesta, sednicu Skupštine grada Novog Sada su ponovo otkazali zbog protesta koji su najavili. Jedini zaključak koji iz toga mogu da izvedu, je kako dodaju, da su se uplašili. – Mi se nismo uplašili. Zato protest koji je najavljen ostaje, samo na promenjenoj lokaciji. Nalazimo se između FTN-a i Pravnog i idemo do raskrsnice kod Promenade. Tu raskrsnicu blokiramo od 10.20h do 11.52h kada kreće 15