„Reagovaćemo svaki put na vaše pokušaje ignorisanja zahteva“: Studenti Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu objavili planove za sutra

Studenti Tehnološkog fakulteta koji učestvuju u blokadi oglasili su se na Instagramu povodom svojih aktivnosti i poručili svim da dođu sutra u 10h u kampus. „Sednicu Skupštine grada Novog Sada sada su ponovo otkazali zbog protesta koji su najavili studenti.

Jedini zaključak koji iz toga možemo da izvedemo je da su se uplašili. A mi? Mi se nismo uplašili. Zato protest koji je najavljen za sutra ostaje, samo na promenjenoj lokaciji. Nalazimo se između FTN-a i Pravnog i idemo do raskrsnice kod Promenade. Tu raskrsnicu blokiramo od 10.20h do 11.52h kada kreće 15 minuta tišine za stradale na Železničkoj stanici", napisali su studenti Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu u objavi na Instagramu.