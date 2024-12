Javio se aktivista koji je nestao nakon odlaska na SNS skup

Grupa aktivista "Sviće" objavila je da je nestao aktivista Vuk Đoković i to, kako navode, nakon što je otišao na SNS skup u Centar Sava.

Kako javlja N1, on je bio nedostupan sedam sati, a oko 1.10, kako su rekli njegovi roditelji, javio se kratko i u jednoj rečenici rekao da je dobro. To je sve što su roditelji u ovom trenutku mogli da kažu za N1. View this post on Instagram A post shared by Organizovana grupa SviĆe ☀️ (@svice.rs) Njegovi prijatelji su pokušali da ga pozovu u 17.45 i od tog trenutka je bio nedostupan, navedeno je bilo u objavi.