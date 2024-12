Na severu Srbije pretežno sunčano, dok će u ostalim predelima zemlje biti mestimično sa slabim snegom. Posle podne prestanak padavina. Jutarnja temperatura od -3 do 3, tokom dana do 6 stepeni.

U Beogradu umereno oblačno sa sunčanim periodima. Najviša temperatura 3 stepena. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura u Srbiji od -3 do 3, a najviša dnevna od 1 do 6 stepeni.