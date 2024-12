Vulin: U toku hibridni rat, sve severine i svi sportisti su ođednom protiv Vučića

On je na televiziji Pink rekao da su napadi na Srbiju iz Sarajeva i Zagreba usklađeni, da pritisci rastu i da je sve koordinisano iz jednog centra.

"Javne ličnosti iz čitavog regiona podržavaju baš one koji su protiv Vučića. Da li je moguće da ne postoji nijedan fudbaler, košarkaš, glumac koji recimo podržava Vučića? Ne, odjednom u istom trenutku sve severine i svi sportisti su protiv Vučića. To nije slučajno. To se radi iz jednog centra", ocenio je Vulin.

Po njegovim rečima, studenti su podložni manipulacijama i većina njih ima iskrenu želju za promenom, ali su predvodnici blokada plaćenici.

"Ti koji vas podržavaju, nisu izgubili nijednu društvenu privilegiju, a vi ćete da se mrznete, da ostanete bez ispita", kazao je Vulin i pozvao studente da se vrate redovnim obavezama na fakultetima.