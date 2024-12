Veštačenje nadstrešnice demantuje vlast: Ovo su svi radovi izvršeni do otvaranja stanice u Novom Sadu

U veštačenju Fakulteta tehničkih nauka, departmana za građevinarstvo i geodeziju, navodi se tačno koji su radovi vršeni na nadstrešnici Železničke stanice u Novom Sadu, koja se obrušila 1. novembra ove godine i usmrtila 15 osoba. Reč je o radovima vršenim od 8. februara 2022. do 1. jula 2024. godine, iako je vlast od trenutka urušavanja u medije plasirala informacije da nadstrešnica nije bila obuhvaćena rekonstrukcijom, te da radovi na njoj nisu vršeni od 1964. godine. Iako su navode demantovale čak i

“U periodu od 8.2.2022. do 4.3.2022 su se vršeni na predmetnoj nadstrešnici u vidu postavljanja mrežice i lepka sa donje strane, gletovanja, pranja nadstrešnice sa gornje strane, farbanja sa donje strane i montaže limenih okapnica. U periodu od 2.10.2023. do 13.10.2023. vršena je montaža aluminijumske konstrukcije sa zastakljivanjem predmetne nadstrešnice što je bilo predviđeno projektom. U periodu od 19.3.2024. do 1.7.2024. ponovi su vršeni radovi čišćenja,