Jokićeva reakcija otkrila koliko je Denver loš: Nikola klimnuo glavom i sve je bilo jasno!

Najbolji igrač Denver Nagetsa sa klupe gledao kako se njegovi saigrači muče, a kamere su zabeležile Jokićevu reakciju.

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jedan neverovatan meč u NBa ligi - protiv najboljeg tima u takmičenju upisao je novi tripl-dabl, a uz to je bio i najefikasniji igrač Denver Nagetsa. Sve to bilo je nedovoljno, jer su momci iz Kolorada pred svojim navijačima ubedljivo poraženi od Klivlenda (149:135) u meču koji nije video mnogo dobre odbrane. Išao je Denver u finišu treće deonice i do 20 poena zaostatka, delovalo je da bi ovo mogao da bude još jedan