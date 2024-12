(Mapa) RHMZ izdao najnovije upozorenje i to zbog čak 3 pojave! Cela Srbija pod alarmom, u ovim delovima je najkritičnije, a od ovog datuma ponovo sneg

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da nas ovog jutra čeka slab i umeren mraz i poledica. Na području Bačke, severnog i srednjeg Banata, kao i po pojedinim kotlinama i visoravnima jaka magla uz smanjenu vidlјivost i ispod 100 m.

Magla će se ponegde zadržati i duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab promenlјiv, na planinama istočne Srbije umeren i jak zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 3 do 8 stepeni, u maglovitim oblastima oko 0, a u Negotinskoj Krajini do 12. Slično vreme zadržaće se i sutra (31.12.) - po kotlinama, dolinama reka i u nižim predelima maglovito i tmurno uz slab do umeren mraz i poledicu usled zaleđivanja mokrih površina. U