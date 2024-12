Kakvo nas vreme danas očekuje?

U Srbiji se, posle jutarnjeg mraza sa temperaturom i do minus šest stepeni Celzijusa, tokom dana očekuje otopljavanje i maksmalna temperatufra od šest do sedam stepeni, a u Negotinskoj krajini i do 12 stepeni. U nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka ujutro magla i niska oblačnost. Jutro u Beogradu maglovito, tokom dana sunčano, sa maksimalnom temperaturom oko šest stepeni. Meteorolozi za novogodišnje praznike u u Srbiji ne očekuju padavine