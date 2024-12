Nova godina polako stiže: Veliki vatromet iznad sidnejske luke, tradicionalni gong u Japanu za početak 2025.

Nova godine stigla je na malo ostrvo Lajn koje pripada ostrvskoj državi Kiribati u centralnom delu Tihog okeana.

Godina 2025. stigla je i na Novi Zeland i Australiju. Nova godina je u Oklandu dočekana uz vatromet, kojim je odata počast autohtonim plemenima, prenosi BBC. #WATCH | With dazzling fireworks display, New Zealand's Auckland welcomes #NewYear2025 (Source: TVNZ via Reuters) pic.twitter.com/UKhswRnJkE — ANI (@ANI) December 31, 2024 Tradicionalnim velikim vatrometom iznad sidnejske luke Australija je obeležila nastupanje nove, 2025. godine. Vatromet je osvetlio nebo