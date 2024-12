Đoković pobedio Hidžikatu i izborio plasman u drugo kolo turnira u Brizbejnu

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Brizbejnu, pošto je danas u prvom kolu savladao Australijanca Rinkija Hidžikatu 6:3, 6:3.

Meč je trajao jedan sat i 15 minuta. Đoković je sedmi teniser sveta, dok se Hidžikata nalazi na 73. mestu ATP liste. Đoković je sigurno ušao u meč i lako je stigao do vođstva od 3:0. Srpski teniser je potom održavao prednost od tri gema i prvi set je dobio rezultatom 6:3. U drugom setu igralo se gem za gem do rezultata 3:3. Đoković je zatim osvojio tri uzastopna gema i zasluženo je stigao do pobede. Srpski teniser će u drugom kolu turnira u Brizbejnu igrati protiv