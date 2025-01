U novu godinu uz maglu i zagađenje: U petak zahlađenje sa kišom

Staru godinu smo ispratili uz maglovito vreme i zimske temperature, a slično vreme nas je dočekalo i 1. januara.

Vazdušni pritisak je visok, vetra nema, i stvorio se praktično poklopac koji ne dozvoljava zagađujućim česticama da napuste niže slojeve atmosfere. Vreme 1. januara na severu oblačno, maglovito, a na jugu sunčano. Maksimalna temperatura danas od nule u maglovitim predelima, do 10 stepeni tamo gde ima sunca. Najtoplije je na istoku Srbije, i do 12 stepeni. Do kraja dana očekujemo razvedravanje u celoj Srbiji. Vetar slab, gotov da ga nema, zagađenje vazduha i danas