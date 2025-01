„Oštrica nam nije otupela“: Dva meseca od tragedije Novosađani nastavljaju akcije tišine

Novosađani su u novoj godini već dva puta zastali. U tišini su ušli u 2025. pomenom za 15 nastradalih, nastavili su i 1. januara, u danu kada se navršava tačno dva meseca od pada nadstrešnice. Komemorativna akcija održana je na raskrsnici kod Železničke stanice, odakle je poslata poruka - nećemo odustati, sve od ispunjenja studentskih zahteva.avljamo po starom.

Novi Sad je staru godinu ispratio u tišini. Prvi januar je i razloga za slavlje nema, jer se vreme na ovoj raskrsnici meri drugačije – na ono pre i ono posle 1. novembra. „Novi Sad više nije isti grad kakav je bio pre dva meseca, to je definitivno. I mislim da više nikada neće biti, kao što je rekao jedan od ljudi koji je sad stajao ovde na 15 minuta, mi gledamo verovatno najveći nadgrobni spomenik, to je ova železnička stanica i to će verovatno tako i ostati“,