Jokić istorijski uništio Bogdanovu družinu! VIDEO

Nikola Jokić je odigrao istorijski dobar meč u pobedi Denver Nagetsa nad Atlanta Hoksima rezultatom 139:120.

U noći između 1. i 2. januara, Jokić je odigrao nestvarno dobar meč koji je završio sa 23 poena, 17 skokova i 15 asistencija. On je time postao prvi igrač koji je došao do 20/15/15 za manje od 30 minuta provedenih na parketu, a do konačnog učinka je došao za 29 minuta i 31 sekundi u igri. Jokić nije odigrao nijedan minut u poslednjoj četvrtini! Somborac je time zabeležio sedmi najbrži tripl-dabl u istoriji NBA, za 20 minuta i 16 sekundi, a, podsetimo, on je već