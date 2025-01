(Mapa) danas stiže sneg! Oglasio se RHMZ i izdao najnovije upozorenje: Evo kada tačno počinje da veje, ovi delovi Srbije su prvi na udaru

Naoblačenje i zahlađenje sa kišom, koje je zahvatilo severne, do kraja dana će se proširiti i na ostale krajeve Srbije, upozorava RHMZ.

Sa padom temperature kiša će prelaziti u susnežicu i sneg, i to pre podne na zapadu Vojvodine i zapadu Srbije, a od sredine dana postepeno i u ostalim predelima, uglavnom južnije od Save i Dunava. Najviša dnevna temperatura od 3 do 11 stepeni, posle podne u padu. Posle podne na severu, a uveče i tokom noći i u većini ostalih krajeva postepeni prestanak padavina. U subotu (04.01.) umereno do potpuno oblačno, suvo i hladno, u toku dana sa sunčanim intervalima, samo