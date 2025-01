Sutra u Srbiji ujutro mraz, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima

U Srbiji će sutra ujutro biti slab i umeren mraz, mestimično niska oblačnost, a tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus osam na zapadu i jugozapadu Srbije do nula u Negotinskoj Krajini, a najviša od jedan stepen do sedam stepeni. U Beogradu će sutra ujutro biti slab mraz i niska oblačnost, a tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura