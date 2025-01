Zelenski veruje da Tramp može pomoći da se okonča rat u Ukrajini

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da „nepredvidivost“ Donalda Trampa koji bi trebalo da dužnost u Beloj kući preuzme 20. januara, može pomoći da se okonča rat u Ukrajini. „Tramp može biti odlučujući (…) u ovom ratu.

On nam može pomoći da zaustavimo (Vladimira) Putina. On je veoma jak i nepredvidiv“, rekao je Zelenski u televizijskom intervjuu i izneo da veruje da budući američki predsednik „zaista želi da okonča rat“. „Zaista bih voleo da se nepredvidivost predsednika Trampa primeni i na Rusiju“, dodao je on. Dolazak Trampa na vlst budi nadu u Kijevu u čvrste odluke posle skoro tri godine ruske invazije, ali i strahovanje od smanjenja američke finansijske i vojne podrške koju